УрБК, Москва, 23.11.2026. Портал «Госуслуги» предложил исследователям, разработчикам и пользователям технологий искусственного интеллекта оценить условия для развития ИИ в России. Результаты опроса планируется использовать при формировании государственной политики в этой сфере.

«Если вы исследуете, разрабатываете, внедряете или используете технологии ИИ, поделитесь своим опытом. Расскажите, что помогает вашей работе и с какими трудностями сталкиваетесь», — говорится в сообщении на портале.

Участникам предлагают ответить на вопросы о факторах, которые способствуют развитию технологий, существующих ограничениях и необходимых изменениях для бизнеса. В «Госуслугах» отмечают, что ответы помогут определить, какие барьеры требуют внимания государства и какие условия необходимо создать для дальнейшего развития и применения ИИ.

Опрос адресован представителям разных направлений работы с искусственным интеллектом — от исследований и разработки до внедрения и практического использования технологий. В сообщении портала не уточняется, планируется ли использовать собранные сведения для формирования реестра участников рынка.