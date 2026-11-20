УрБК, Екатеринбург, 20.11.2026. На Уральском керамическом заводе в Екатеринбурге погасили задолженность по зарплате перед сотрудниками. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, производственные площадки Уральского компрессорного завода работают без приостановок.

Задолженность по заработной плате перед коллективом была полностью погашена к 19 ноября.

«Понимая ответственность перед коллективом, руководство завода приложило все силы для максимально оперативного погашения задолженности по зарплате. На предприятии трудятся порядка 250 человек, и большая часть с пониманием отнеслась к сложившейся ситуации. Люди выходили на работу, сборка и выпуск продукции в цехах не останавливались, и обязательства перед заказчиками Уральский компрессорный завод выполняет в полном объеме», – сказал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Александр Данилов.

По поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера Дептруд держит на контроле ситуацию на всех предприятиях области.





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