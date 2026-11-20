УрБК, Екатеринбург, 20.11.2026. Директором департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области назначен Илья Гурин, сообщает департамент информполитики региона.

Он приступает к исполнению обязанностей 23 ноября. Это следует из соответствующего указа главы региона Дениса Паслера. «Илья Гурин с 2008 года занимал пост заместителя начальника отдела контроля за охраной, воспроизводством и использованием объектов охоты Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области. С 2012 года — заместитель директора Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области», — сообщили в департаменте

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области курирует охрану и использование объектов животного мира, охоту и сохранение охотничьих ресурсов, рыболовство и сохранение водных биологических ресурсов.