УрБК, Екатеринбург, 20.11.2026. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал директора ООО «Урал-Абразив» виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично, в крупном размере».

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что что в ноябре 2014 года ООО «Урал-Абразив» и уфимское производственное объединение заключили договор о поставке продукции. В период с января 2019 года по июль 2021 ведущий инженер отдела материально-технического снабжения уфимского предприятия предложила обвиняемому оказывать покровительство коммерческим интересам ООО «Урал-Абразив», в том числе ускорять сроки оплаты продукции, и получила согласие.

В соответствии с договоренностью с июля 2021 года по сентябрь 2024 года директор ООО «Урал-Абразив» передал ей взятку в общей сумме 520 тыс. руб., которые перечислил на банковский счет ее родственников.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях в сфере закупок товаров, работ, услуг, на срок — один год.

«Необходимо отметить, что ранее Советским районным судом Уфы Республики Башкортостан ведущий инженер отдела материально-технического снабжения уфимского предприятия признана виновной по чч. 2, 5, 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на срок четыре года», — сообщили в пресс-службе.