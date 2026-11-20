УрБК, Екатеринбург, 20.11.2026. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов отстранен от должности. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Соответствующее решение принял и подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер. «Решение принято в соответствии со статьей 42 Устава Свердловской области и областным законом «Об областных и территориальных исполнительных органах государственной власти Свердловской области»», — сообщили в департаменте.

Д. Мамонтов получил пост министра экологии в ноябре 2022 года, в ноябре 2025 года остался на этой должности. О его преемнике департамент региона не сообщает.