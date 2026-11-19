УрБК, Екатеринбург, 19.11.2026. В Свердловской области, как и в целом по России, в день старта предзагрузки Grand Theft Auto (GTA) VI объем трафика через соединения «МегаФона» с серверами популярных контент-провайдеров вырос на 58% по сравнению со средним показателем октября и на 44% относительно предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные аналитиков МегаФона.

В Свердловской области с 1 по 16 ноября мужчины составили 86% аудитории официального сайта Rockstar Games, разработчика GTA VI. Наибольшую долю аудитории сайта сформировали пользователи 35–44 лет (43%) и 25–34 лет (33%). Доля пользователей 18–24 лет составила 9%, а пользователей 45–54 лет — 10%.

Релиз новой части GTA VI состоялся 19 ноября, при этом 10 ноября игроки, оформившие предзаказ, получили возможность заранее скачать основные крупные игровые файлы на консоль. Такая предзагрузка позволяет открыть игру без долгого скачивания сразу после ее официального выхода. Высокий показатель сохранился и 11 ноября — в этот день объем трафика через соединения с контент-провайдерами достиг максимума за последние два месяца, превысив значение первого дня предзагрузки на 1,4%. В целом за неделю с 10 по 16 ноября показатель оказался на 22% выше, чем за предыдущие семь дней.

Интерес к новой части GTA VI не утихал с момента появления информации о ее разработке в 2022 году. С того момента разработчики подогревали интерес игроков, регулярно публикуя скриншоты и трейлеры игры на своем сайте. Так, 6 мая 2025 года, в день выхода второго трейлера, мобильный трафик на официальном сайте Rockstar Games вырос на 62% относительно среднего значения за всю предыдущую неделю. Уже на следующий день показатель оказался в 5,6 раза выше привычного уровня.

«Внимание к игре росло по мере приближения даты релиза. После публикации расширенной презентации геймплея игры 28 августа объем трафика на сайте разработчика вырос на 43% по сравнению с предыдущим днем. В день выхода финального трейлера, 15 октября, показатель оказался на 31% выше, чем в аналогичный день предыдущей недели.GTA стала одной из самых известных игровых серий в мире. Действие шестой части разворачивается в вымышленном штате Леонида, прототипом которого стала Флорида». — рассказали в пресс-службе «МегаФон».