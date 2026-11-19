Квартал «Первый Академ» стал лидером по продажам среди новостроек Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2026. Квартал «Первый Академ» от ГК «КОРТРОС» возглавил рейтинг самых продаваемых новостроек Екатеринбурга по итогам октября 2026 года. По данным аналитиков сервиса «Пульс Продаж Новостроек», за месяц в проекте было зарегистрировано 80 договоров долевого участия (ДДУ).
Результат достигнут на фоне общего охлаждения рынка: в октябре в Екатеринбурге было зарегистрировано 1 729 ДДУ против 2 317 в сентябре (−25,4%). Несмотря на снижение покупательской активности, «Первый Академ» сохранил статус самого востребованного проекта города.
В тройку лидеров по продажам среди отдельных новостроек также вошли «Новокольцовский» (62 ДДУ) и «Атлас Юник» (55 ДДУ).
«Первый Академ» — квартал, который сегодня активно развивается и по праву становится одной из визитных карточек Академического. Он расположен на главном въезде, и именно по нему у гостей и будущих жителей складывается первое впечатление о том, каким стал район за последние годы. Удобная локация, продуманная архитектура и развитая инфраструктура делают проект особенно привлекательным для покупателей — люди видят, что район живет и развивается, и хотят быть частью этой истории», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.
«Академический» — первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории (КОТ), который ГК «КОРТРОС» реализует с 2005 года. Концепция мастер-плана создана французским архитектурным бюро Valode & Pistre. В 2021 году «Академический» получил статус самостоятельного административного района Екатеринбурга. За время реализации проекта девелопер возвел 2,5 млн кв. метров жилой и коммерческой недвижимости. Социальная инфраструктура района включает 6 школ, 15 детских садов, а также медицинские и спортивные объекты.