УрБК, Екатеринбург, 19.11.2026. Квартал «Первый Академ» от ГК «КОРТРОС» возглавил рейтинг самых продаваемых новостроек Екатеринбурга по итогам октября 2026 года. По данным аналитиков сервиса «Пульс Продаж Новостроек», за месяц в проекте было зарегистрировано 80 договоров долевого участия (ДДУ).

Результат достигнут на фоне общего охлаждения рынка: в октябре в Екатеринбурге было зарегистрировано 1 729 ДДУ против 2 317 в сентябре (−25,4%). Несмотря на снижение покупательской активности, «Первый Академ» сохранил статус самого востребованного проекта города.

В тройку лидеров по продажам среди отдельных новостроек также вошли «Новокольцовский» (62 ДДУ) и «Атлас Юник» (55 ДДУ).

«Первый Академ» — квартал, который сегодня активно развивается и по праву становится одной из визитных карточек Академического. Он расположен на главном въезде, и именно по нему у гостей и будущих жителей складывается первое впечатление о том, каким стал район за последние годы. Удобная локация, продуманная архитектура и развитая инфраструктура делают проект особенно привлекательным для покупателей — люди видят, что район живет и развивается, и хотят быть частью этой истории», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

«Академический» — первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории (КОТ), который ГК «КОРТРОС» реализует с 2005 года. Концепция мастер-плана создана французским архитектурным бюро Valode & Pistre. В 2021 году «Академический» получил статус самостоятельного административного района Екатеринбурга. За время реализации проекта девелопер возвел 2,5 млн кв. метров жилой и коммерческой недвижимости. Социальная инфраструктура района включает 6 школ, 15 детских садов, а также медицинские и спортивные объекты.