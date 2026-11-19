УрБК, Екатеринбург, 19.11.2026. Директор центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Татьяна Лагунова получила награду за вклад в развитие экспортного потенциала страны на форуме «Сделано в России».

В пресс-службе СОФФП сообщили, что прошел Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в Москве 16 ноября. Почетные грамоты Минпромторга России за вклад в развитие экспортного потенциала получили руководители 13 региональных центров поддержки экспорта.

Центр поддержки экспорта СОФПП уже 15 лет помогает региональным компаниям в продвижении на внешние рынки, а также популяризации потенциала предприятий области. «Свердловским экспортерам доступны все классические инструменты поддержки, в том числе помощь в поиске иностранного покупателя, участие в выставках и международных b2b-встречах. Также ежегодно мы организуем крупные события с участием авторитетных экспертов в сфере ВЭД. 8 декабря состоится форум «Экспортный марафон», который поможет экспортерам и импортерам сориентироваться в условиях глобальных изменений архитектуры международной торговли. Событие пройдет под национальным брендом «Сделано в России» и также представит достижения региональных и федеральных компаний на мировой арене», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов отметил, что с апреля 2026 года центры поддержки экспорта работают в обновленной системе под эгидой Минпромторга России. «Наша общая задача — сделать поддержку еще более адресной и результативной, чтобы каждый регион мог предложить бизнесу понятные и удобные инструменты выхода на внешние рынки», — отметил А. Алиханов.

Международный экспортный форум «Сделано в России» является главным событием страны, ориентированным на компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. В этом году мероприятие посвящено высокотехнологическому экспорту. В нем принимает участие более 5 тыс. представителей органов государственной власти, бизнеса и экспертного сообщества из 89 стран.

Ключевым событием деловой программы стала пленарная дискуссия «Рост в условиях мирового шторма. Будущее российского технологического экспорта», в которой принял участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. На площадке форума работала интерактивная выставка технологических решений, где 20 компаний из десяти регионов России представили свои разработки. Мероприятие состоялось в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».