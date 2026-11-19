УрБК, Екатеринбург, 19.11.2026. ЕВРАЗ отмечен наградой за вклад в развитие Уральского федерального университета. Компания и вуз на протяжении нескольких лет реализуют инициативы по повышению уровня инженерного образования и подготовке высококвалифицированных кадров для региональной промышленности.

В пресс-службе предприятия сообщили, что за последние три года инвестиции ЕВРАЗа в образовательную инфраструктуру и развитие педагогического состава университета составили порядка 100 млн руб.

При поддержке ЕВРАЗа в Нижнетагильском технологическом институте (НТИ) УрФУ запущена Школа инженерного образования и программа высшего образования «Инженерные решения для современного производства», создана современная материально-техническая база. В институте модернизированы 11 лабораторий, включая кабинеты мехатроники, теплотехники, гидравлики и роботизированного производства. ЕВРАЗ поддерживает студенческие инженерные соревнования профессионального мастерства, включая зрелищное шоу «Битва роботов», инвестирует в разработку учебных курсов и повышение квалификации преподавателей.

Компания выступает одним из ключевых заказчиков подготовки студентов технических специальностей НТИ УрФУ. Студенты проходят учебные и производственные практики непосредственно в подразделениях ЕВРАЗ НТМК, работая с реальным оборудованием под руководством опытных наставников. Выпускники получают возможность начать строить карьеру на предприятии сразу после получения диплома.

Помимо подготовки кадров университет содействует ЕВРАЗу в поиске инновационных решений. При участии вуза для внедрения на комбинате предложен ряд технологических проектов. Среди них — цифровой помощник сталевара, система предиктивной диагностики оборудования и контроль качества проката с помощью компьютерного зрения.

«Эта награда отражает результат нескольких лет совместной работы. Мы поменяли сам подход к инженерному образованию: теперь учебные программы НТИ УрФУ построены вокруг реальных производственных задач ЕВРАЗа и ориентированы на практику. Благодаря этому компания получает молодых специалистов, которым не требуется длительная адаптация на предприятии и которые максимально подготовлены к работе на современном производстве. Мы начинаем работать с ребятами со школьной скамьи, у молодежи вновь просыпается живой интерес к инженерному делу, и это важнейший итог партнерства с университетом. Совместные усилия ЕВРАЗа и УрФУ будут работать на промышленность Уральского региона десятилетиями», — отметила вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.