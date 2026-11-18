Нацпроект «Семья» привлек в сферу культуры Свердловской области 617 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. Свердловская область за два года реализации национального проекта «Семья» получила 617 млн руб. из федерального бюджета на развитие сферы культуры. Из них 340 млн руб. направлено региону в 2026 году, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Средства направляют на капитальный ремонт и модернизацию учреждений культуры, обновление оборудования, создание новых пространств и поддержку специалистов. Итоги реализации нацпроекта обсудили на заседании коллегии министерства культуры региона в Екатеринбургской академии современного искусства.
«Национальный проект «Семья» позволяет комплексно обновлять культурную инфраструктуру региона — от капитального ремонта зданий до оснащения учреждений современным оборудованием и создания новых пространств для посетителей. В этом году уже завершен ремонт семи объектов культуры, модернизированы пять библиотек, новое техническое оснащение получили два музея. Еще восемь учреждений смогли обновить материально-техническую базу благодаря участию в конкурсных отборах. Важно, что эти изменения происходят как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, делая качественные культурные услуги доступнее для жителей», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
До конца 2026 года планируется завершить ремонт районного дома культуры в Туринске, центральной библиотеки в Артемовском и Нижнетагильской филармонии.
В 2027 году в регионе планируют модернизировать четыре культурно-досуговых учреждения, две библиотеки и музей. Новые музыкальные инструменты и оборудование приобретут для 26 детских школ искусств и Свердловского мужского хорового колледжа. Кроме того, в пяти учреждениях создадут детские культурно-просветительские центры.
«В 2027 году запланирована модернизация четырех культурно-досуговых учреждений, двух библиотек и музея. Новые музыкальные инструменты и оборудование приобретут 26 детских школ искусств и Свердловский мужской хоровой колледж. Кроме того, в пяти учреждениях создадут детские культурно-просветительские центры», — рассказал министр культуры Свердловской области Илья Марков.
Еще одним направлением нацпроекта стала программа «Земский работник культуры», которая действует в Свердловской области с 2025 года. В 2026 году ее финансирование увеличили до 27 млн руб. с 15 млн руб. годом ранее. Благодаря программе удалось закрыть вакансии в 18 муниципалитетах: специалисты пришли работать в культурно-досуговые учреждения, библиотеки, детские школы искусств, музеи и театр.
На заседании коллегии также обсудили развитие программы «Пушкинская карта». В 2026 году сменился банк-оператор программы, что стало одной из причин снижения доли ее держателей. Для повышения интереса молодежи к культурным событиям учреждениям рекомендовали активнее взаимодействовать с образовательными организациями, проанализировать содержание мероприятий и провести информационную кампанию для потенциальных участников.