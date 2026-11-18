УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. Свердловская область за два года реализации национального проекта «Семья» получила 617 млн руб. из федерального бюджета на развитие сферы культуры. Из них 340 млн руб. направлено региону в 2026 году, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Средства направляют на капитальный ремонт и модернизацию учреждений культуры, обновление оборудования, создание новых пространств и поддержку специалистов. Итоги реализации нацпроекта обсудили на заседании коллегии министерства культуры региона в Екатеринбургской академии современного искусства.

«Национальный проект «Семья» позволяет комплексно обновлять культурную инфраструктуру региона — от капитального ремонта зданий до оснащения учреждений современным оборудованием и создания новых пространств для посетителей. В этом году уже завершен ремонт семи объектов культуры, модернизированы пять библиотек, новое техническое оснащение получили два музея. Еще восемь учреждений смогли обновить материально-техническую базу благодаря участию в конкурсных отборах. Важно, что эти изменения происходят как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, делая качественные культурные услуги доступнее для жителей», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

До конца 2026 года планируется завершить ремонт районного дома культуры в Туринске, центральной библиотеки в Артемовском и Нижнетагильской филармонии.

В 2027 году в регионе планируют модернизировать четыре культурно-досуговых учреждения, две библиотеки и музей. Новые музыкальные инструменты и оборудование приобретут для 26 детских школ искусств и Свердловского мужского хорового колледжа. Кроме того, в пяти учреждениях создадут детские культурно-просветительские центры.

«В 2027 году запланирована модернизация четырех культурно-досуговых учреждений, двух библиотек и музея. Новые музыкальные инструменты и оборудование приобретут 26 детских школ искусств и Свердловский мужской хоровой колледж. Кроме того, в пяти учреждениях создадут детские культурно-просветительские центры», — рассказал министр культуры Свердловской области Илья Марков.

Еще одним направлением нацпроекта стала программа «Земский работник культуры», которая действует в Свердловской области с 2025 года. В 2026 году ее финансирование увеличили до 27 млн руб. с 15 млн руб. годом ранее. Благодаря программе удалось закрыть вакансии в 18 муниципалитетах: специалисты пришли работать в культурно-досуговые учреждения, библиотеки, детские школы искусств, музеи и театр.

На заседании коллегии также обсудили развитие программы «Пушкинская карта». В 2026 году сменился банк-оператор программы, что стало одной из причин снижения доли ее держателей. Для повышения интереса молодежи к культурным событиям учреждениям рекомендовали активнее взаимодействовать с образовательными организациями, проанализировать содержание мероприятий и провести информационную кампанию для потенциальных участников.