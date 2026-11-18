Молочная отрасль в России и в Свердловской области выходит из кризиса затоваренности на рынке, говорят участники. Однако возвращение к балансу сопровождается рисками остановки роста производства и ростом стоимости продукции, предупреждают в отрасли. Подробно — в обзоре УрБК.

Затоваренность на рынке производства молока возникла еще осенью прошлого года из-за нескольких факторов: падение спроса на внутреннем рынке, перепроизводство молока в Белоруссии, вследствие чего аграрии из Союзной республики в буквальном смысле утопили российский рынок за счет сбыта по демпинговой цене. Вследствие этого под давлением переработчиков молока российские аграрии вынуждены были опустить цену на свое сырье на 30-40%. В начале 2026 года из-за вспышки опасного для сельхозживотных заболевания в ряде регионов местные животноводы понесли дополнительные убытки: в основном из-за запрета на вывоз сырья.

Летом ситуация для животноводов лучше не стало. Как рассказывала руководитель сельскохозяйственного кооператива «Пламя» в Свердловской области Елена Стафеева, Минсельхоз России «задним числом» утвердил повышение льготной ставки для аграриев с 5 до 9%, что обрушило экономику многих предприятий.

«Если говорить в целом про нашу область, то у нас многие хозяйства уже работают практически в ноль или даже в минус. У меня среднее по размерам хозяйство, но с хорошей экономикой. Несмотря на это, за полугодие прибыль уменьшилась ровно в два раза. Прибыль сейчас уже равна той субсидии, которую мы получаем от государства», — говорила в августе Елена Стафеева на «Дне поля» в Сысерти.

Впрочем, к концу лета ситуация с затоваренностью молока на внутреннем рынке начала стабилизироваться, спрос ненамного, но вырос. С сентября производители начали постепенно повышать отпускные цены. Но маржу по-прежнему смогли зарабатывать только торговые сети и переработчики, поскольку отпускная цена на молоко остается ниже размера себестоимости производства, констатируют участники рынка.

Из-за того, что молочные предприятия в России преимущественно несли убытки весь год, объемы производства в стране по итогам текущего года могут остаться на уровне 2025 года, предупредил на форуме-выставке «Агропром-Урал» в Екатеринбурге генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.

Согласно прогнозу отраслевого объединения, совокупный выпуск товарного молока в России по итогам года составит порядка 26,7 млн т — на уровне показателя 2025 года. При этом в предыдущие годы динамика оставалась положительной: производство увеличивалось ежегодно на 2,5–3,5 %.

По его словам, за с января по сентябрь 2026 года выпуск товарного молока достиг примерно 20,5 млн т, практически повторив результат аналогичного периода прошлого года. Основные причины падения производства, по его словам, — сокращение поголовья скота, сложности с доступностью молочного сырья и снижение инвестиционной активности в секторе. Дополнительное давление на развитие предприятий оказывает общая макроэкономическая конъюнктура. При этом потребительский спрос на молочную продукцию в стране растет, что создает предпосылки для резкого роста цен на молочную продукцию. За девять месяцев текущего года потребительский спрос на «молочку» вырос на 3%.

«Вспомните 2023 год, когда потребление резко начало восстанавливаться. В течение полугода на 20-25% выросли цены на молоко, на 17% увеличилась цена на полке. Сливочное масло за полгода подорожало на 40%. В следующем году мы увидели падение спроса и цены на молоко. Очередные качели. К сожалению, сейчас, в течение ближайших 2-3 кварталов, мы можем увидеть те же самые качели», — говорил А. Белов.

При этом в отличие от 2023 года в случае резкого повышения цен потребительский спрос в 2027 году остановится из-за падения доходов населения, а сельхозпредприятиям негде изыскивать резервы для развития из-за роста ставки по льготным кредитам. Как отметил Артем Белов, в 2027 году рынку предстоит выстраивать новый баланс между спросом и предложением. В этой связи глава «Союзмолоко» призвал коллег не ждать волнообразного подъема цен, а начинать постепенно и медленно корректировать их с учетом конъюнктуры рынка и платежеспособности потребителей.