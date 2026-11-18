УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. В Свердловской области за девять месяцев 2026 года жители Свердловской области направили в Банк России почти 900 жалоб на микрофинансовые организации (МФО). Это на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пресс-службе уральского ГУ ЦБ РФ сообщили, что динамика связана с деятельностью «раздолжнителей» — недобросовестных долговых консультантов, которые предлагают заемщикам платную помощь в погашении задолженности перед кредиторами. Жалобы, которые «раздолжнители» направляют в Банк России, объединяют однотипные форма и содержание: требования пересмотреть структуру долга, проверить начисление процентов или провести реструктуризацию. Однако по результатам рассмотрения нарушения со стороны кредиторов, как правило, не подтверждаются.

«Жители Свердловской области сталкиваются с агрессивной рекламой «помощников», обещающих за вознаграждение быстро решить долговые проблемы. Важно понимать: законных способов просто списать кредит без последствий не существует, поэтому если кто-то гарантирует это, перед вами мошенник. Если с погашением кредита или займа возникли проблемы, заемщику важно не прекращать диалог с кредитором», – подчеркнул начальник Центра защиты прав потребителей Банка России в Екатеринбурге Сергей Кокоулин.

К посредникам чаще всего обращаются заемщики, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации. Им обещают полное списание долгов, сохранение имущества в процедуре банкротства, подталкивают к прекращению платежей. В реальности долг не исчезает, а растет за счет пеней, штрафов и процентов. В итоге потребители, заплатив за несуществующую помощь, оказываются еще в более тяжелом положении.

Банк России рекомендовал кредиторам предлагать заемщикам, которым сложно обслуживать кредиты, возможные сценарии решения проблемы. Например, уменьшить начисленные неустойки, отсрочить выплату основного долга, процентов или их части.

«С начала 2026 года в России действуют строгие ограничения для рекламы услуг, связанных с банкротством физических лиц. Теперь запрещено гарантировать или обещать освобождение от долгов, призывать граждан прекратить выплаты по кредитам и займам, утверждать, что в стране создана специальная «государственная система» для легкого списания долгов без последствий. Также такая реклама обязана содержать предупреждение о том, что банкротство влечет негативные последствия, и рекомендацию предварительно обратиться к своему кредитору и в МФЦ. За несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность. Территориальные органы антимонопольной службы усилили контроль за «раздолжнителями», — отметила начальник отдела контроля органов власти Свердловского УФАС России Екатерина Матакова.