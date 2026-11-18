УрБК, Москва, 18.11.2026. С июля 2026 года средний показатель кредитного рейтинга держится на уровне 721 балла. Это следует из октябрьских данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В октябре 2026 года доля заемщиков с очень высоким рейтингом (выше 875 баллов) выросла до 17,9% (против 17,7% в сентябре и 15,3% годом ранее). Доля россиян с высоким рейтингом (794–874 балла) снизилась до 44,7% (с 44,8% в сентябре), однако год назад она составляла 46,4%. Средний рейтинг (571–793 балла) наблюдается у 14,1% заемщиков (14,3% в сентябре и 16,2% в октябре 2025 года). Доля граждан с низким рейтингом (1–570 баллов) выросла до 23,3% (23,2% в сентябре), тогда как годом ранее она составляла 22,1%.

Самый низкий кредитный рейтинг традиционно фиксируется у заемщиков моложе 25 лет — в среднем 619 баллов. За месяц показатель снизился на 2 пункта (621 балл в сентябре), а за год — на 28 пунктов (647 баллов в октябре 2025 года). У заемщиков 25–45 лет рейтинг составил 705 баллов (без изменений за месяц и минус 1 пункт за год). Для возрастной группы 45–65 лет показатель равен 743 баллам (без изменений за месяц, плюс 1 пункт за год). Рейтинг заемщиков старше 65 лет составил 755 баллов (без изменений за месяц, плюс 1 пункт за год).

Наивысший средний кредитный рейтинг зафиксирован у женщин старше 50 лет — 756–770 баллов. У мужчин максимальный показатель отмечен в возрасте старше 65 лет — 746 баллов. Самые низкие значения — у заемщиков моложе 20 лет: 614 баллов у женщин и 561 балл у мужчин.