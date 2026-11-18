УрБК, Москва, 18.11.2026. Примерно 7-10% качественных торговых центров в России рискуют обанкротиться. Об это заявил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Павел Люлин, пишет РИА «Недвижимость».

«Около половины торговых центров у нас закредитованы, а помимо кредитной нагрузки им надо еще надо нести бремя содержания своих объектов. Я думаю, что из них примерно 7-10% близки к тому, чтобы начать скатываться, они находятся в красной зоне и могут обанкротиться. Это если рассматривать качественные ТЦ, которых мы насчитываем около 2 тыс., но не только они», — сказал он.

По прогнозу П. Люлина, возможное банкротство проблемных торговых центров не произойдет одномоментно, так как их экономику поддерживают долгосрочные договоры с арендаторами, обычно продолжительностью пять-семь лет. Однако по их истечении и при достижении уровня пустующих площадей отметки в 50% наступит кризис, подчеркнул он.

Чаще, по словам сопредседателя АТЭР, проблемные торговые центры сразу не закрываются, а меняют владельца, но могут и быть проданы под снос и дальнейшую застройку участка другим типом недвижимости, как правило, жилье.

«Они переходят из рук в руки, владельцы что-то с ними делают, проводят реконцепцию, либо их просто продают под снос. Однако на месте не каждого торгового центра можно построить что-то более интересное, например жилье, так как есть градостроительный план, есть функционал земли. А так, я уверен, на месте половины торговых центров уже стояло бы жилье», — резюмировал П.Люлин.

Прогнозы П. Люлина совпадают с прогнозами главы Российского совета торговых центров Олегом Войцеховским, который считает, что около 10% полноценных торговых центров в России находятся в зоне повышенного риска. Одним из рисков для торговых центров является уход крупного якорного арендатора. По его словам, российский рынок торговых центров вступает в период отбора объектов по качеству. Сильные концептуальные торговые центры продолжают развиваться, тогда как проблемным объектам необходимо заново определить свою роль для покупателя.