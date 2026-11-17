УрБК, Москва, 17.11.2026. Минфин РФ предложил с 1 января 2027 года обязать банки рассчитывать и удерживать НДФЛ с процентных доходов по вкладам физических лиц по единой ставке 13%. Окончательный расчет налога с учетом прогрессивной шкалы возложат на налоговые органы.

«С учетом поступивших обращений от банковских организаций Минфин России предлагает ко второму чтению скорректировать норму. С 1 января 2027 года банки будут исчислять и удерживать налог с процентных доходов по ставке 13%. По итогам налогового периода налоговый орган будет доначислять в следующем году сумму налога в соответствии с прогрессивной ставкой», — говорится в сообщении.

Изначально законопроект предусматривал, что с 1 января 2027 года банки станут налоговыми агентами и будут ежемесячно рассчитывать и удерживать НДФЛ с процентов по вкладам, применяя прогрессивную шкалу при доходах свыше 2,4 млн руб.

До конца 2027 года банкам предстоит доработать системы для применения прогрессивной ставки. Конкретные сроки этой работы Минфин планирует определить после дополнительных обсуждений с заинтересованными сторонами.