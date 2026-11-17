УрБК, Екатеринбург, 17.11.2026. В Свердловской области построена первая очередь транспортно-логистического комплекса «Петровский», которая с нового года будет загружена на 100%.

В официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера сообщается, чтоодноэтажное здание площадью 33 тыс. кв. м — объект удобный для бизнеса с точки зрения инфраструктурных возможностей. В ближайшие два года инвестор реализует второй этап и построит здание площадью 65 тыс. кв. м. Всего будет создано 3 тыс. рабочих мест, а общий объем инвестиций составит 5,5 млрд руб.

«Свердловская область обладает мощным логистическим потенциалом, который оценивается в 4,8 млн кв. м площадей. В 2025 году наш регион стал одним из лидеров в стране по вводу складской недвижимости. Продолжаем укреплять это направление. Новые крупные логистические объекты – это дополнительные возможности для развития региональной экономики», — сообщил губернатор.