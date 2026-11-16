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В Свердловской области осужден глава филиала «УралМонацит» за причастность к крупному хищению

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. Ревдинский городской суд Свердловской области приговорил к условным срокам бывшего заместителя директора — начальника филиала государственного казенного учреждения «УралМонацит» Николая Подкорытова и двух его знакомых по делу о мошенничестве при поставке извести на сумму свыше 52,5 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2020 году Н. Подкорытов создал организованную группу, в которую вовлек подчиненного сотрудника и двух знакомых: Николая Бажина и Сергея Ласкавого. Для хищения бюджетных средств он заключил с подконтрольным предпринимателем государственные контракты на поставку более 11,4 тыс. тонн негашеной комовой извести на сумму свыше 61,8 млн руб. При этом в документах содержались заведомо ложные сведения об объемах продукции.

Фактически было поставлено более 1,8 тыс. тонн извести стоимостью свыше 9,5 млн руб. С декабря 2020 года по февраль 2023 года участники группы похитили за счет разницы между документально отраженными и фактическими объемами поставки более 52,5 млн руб.

Для сокрытия преступления соучастники изготовили подложные товарные и транспортные накладные, весовые ведомости, отчеты, акты сверок и другие документы.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Н. Подкорытову шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом 900 тыс. руб. Двое его знакомых получили по пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафы по 600 тыс. руб.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о возмещении ущерба. С осужденных с учетом частичного возмещения взыскано более 47,5 млн руб.

В прокуратуре сообщили, что изучат приговор в течение 15 дней и оценят наличие оснований для его обжалования. Ранее по этому же делу был осужден бывший начальник производства филиала. Ему назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф 500 тыс. руб.

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