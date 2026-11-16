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В полуфабрикатах ООО «Лабиринт» из Березовского выявили небезопасные микроорганизмы

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. В Свердловской области в замороженной говядине производителя ООО «Лабиринт» из Березовского выявили небезопасные патогенные микроорганизмы. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Замороженная продукция, не соответствующая требованиям безопасности, обнаружена в одном из дошкольных учреждений Екатеринбурга. Исследования, проведенные в Уральском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие в полуфабрикате патогенных микроорганизмов (Listeria monocytogenes).

«Обнаружение листерии является прямым нарушением техрегламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и создает угрозу здоровью детей. Производителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ, аннулирован производственный сертификат на опасную продукцию, приняты соответствующие меры к уполномоченным лицам в системе ФГИС «ВетИС.Паспорт», — сообщили в пресс-службе ведомства и подчеркнули, что если ООО «Лабиринт» не устранит нарушение, Россельхознадзор организует внеплановую проверку и привлечет предприятие к административной ответственности.

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