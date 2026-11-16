На ремонт сельских отделений «Почты России» выделят еще 5 млрд рублей

УрБК, Москва, 16.11.2026. На модернизацию и ремонт сельских отделений «Почты России» выделят дополнительно 5 млрд млн руб. Рекомендовал принять законопроект о федеральном бюджете на 2027-2029 годы, где речь идет о выделении данных средств, комитет Госдумы по информационной политике, сообщил председатель комитета Сергей Боярский.

С. Боярский пояснил, что для жителей небольших населенных пунктов почта по-прежнему играет особую роль: здесь получают пенсии и социальные выплаты, отправляют посылки, оплачивают услуги; при этом многие отделения давно нуждаются в ремонте. «Дополнительное финансирование позволит продолжить их обновление и создать более комфортные условия для посетителей и сотрудников», — цитирует главу комитета «Интерфакс».

С вопросом доступности услуг связана и другая поправка, которая предусматривает увеличение поддержки издательств и печатных СМИ, выпускающих литературу и периодику для незрячих и слабовидящих людей.



