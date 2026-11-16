В Нижнем Тагиле суд обязал бюро ритуальных услуг покинуть помещение в жилом доме

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. В Нижнем Тагиле суд удовлетворил иск жителей многоквартирного дома к владельцу бюро ритуальных услуг, располагавшегося на первом этаже здания на ул. Орджоникидзе. Об этом сообщается в канале «Суды Свердловской области» в «Максе».

В помещении бюро принимали заказы на организацию похорон, захоронение и кремацию, а также вели розничную продажу траурной атрибутики — венков, лент, гробов, крестов и церковно‑ритуальных принадлежностей. Владелец бизнеса оспаривал требования жильцов, заявив, что убрал товар и оставил в помещении только менеджера.

Суд занял на сторону жителей. В решении указано, что размещение учреждений и магазинов ритуального профиля во встроенных помещениях многоквартирных домов не допускается действующими строительными правилами. Кроме того, суд учел, что демонстрация ритуальной продукции и прием заказов на похоронные услуги в жилом здании оказывают негативное психологическое воздействие на проживающих в доме граждан.

На основании этих доводов предпринимателя обязали освободить помещение. При этом у владельца бюро сохраняется право обжаловать судебное решение в установленном законом порядке.