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Объем лимитов по кредитным картам в Свердловской области сократился в октябре

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. В октябре 2026 года объем лимитов по выданным кредитным картам в Свердловской области составил 4,92 млрд руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4% (в сентябре 2026 года — 5,13 млрд руб.). Об этом говорят данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Количество выданных карт в регионе осталось на уровне сентября — 47,03 тыс. шт. При этом средний лимит по карте снизился на 5% — до 105 тыс. руб. против 110 тыс. руб. месяцем ранее. С такими результатами Свердловская область заняла пятое место среди регионов-лидеров по общему объему лимитов кредитных карт. Челябинская область — на девятом месте, с объемом 4,09 млрд руб. и динамикой за месяц +4,1% (в сентябре — 3,93 млрд руб.). Тюменская область — на 26-м месте, там выдано карт на 2,01 млрд руб., что на 0,5% меньше, чем в сентябре (2,02 млрд руб.). Ханты-Мансийский АО — на 18-м месте, с объёмом 2,39 млрд руб. и динамикой +2,1% (в сентябре — 2,34 млрд руб.).

Москва — на первом месте, с объемом 16,16 млрд руб. и динамикой за месяц -5%. Московская область — на втором месте, там выдано карт на 11,42 млрд руб., со снижением на 6%. Санкт-Петербург — на третьем месте, с объемом 7,76 млрд руб. и динамикой -1%. Краснодарский край — на четвертом месте, с объемом 6,82 млрд руб. и динамикой -4%.

В целом по стране общий лимит по кредитным картам в октябре 2026 года составил 162,58 млрд руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2% (в сентябре 2026 года — 165,75 млрд руб.), а с аналогичным периодом прошлого года вырос на 20% (в октябре 2025 года — 135,99 млрд руб.). Количество выдач за месяц не изменилось — 1,49 млн договоров.

«В октябре ситуация на рынке кредитных карт осталась стабильной. Рыночные условия и регуляторная политика не меняются — Банк России сохраняет жесткие макропруденциальные ограничения для снижения закредитованности населения. Количество выдач кредиток третий месяц подряд держится на отметке 1,5 млн карт, что примерно на 10% выше весенне-летнего плато в 1,35 млн карт ежемесячно. Вероятно, это новый базовый уровень, на который стоит ориентироваться как в конце этого года, так и в следующем», — отмечает директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов.

По его словам, отдельный тренд — продолжающееся сокращение среднего лимита по кредитной карте. «В I половине года средний лимит по кредитке рос, достигнув пика в 122 тыс. руб. в июне, но уже четвертый месяц подряд снижается, опустившись в октябре до 109 тыс. руб. Такая динамика обусловлена двумя факторами. Во-первых, при перевыпуске карт банки заново оценивают показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков с оглядкой на макропруденциальные лимиты ЦБ. Во-вторых, банки пытаются максимально точно определить сумму, которая действительно будет востребована клиентом, чтобы формировать резервы и тратить капитал на реально используемый, а значит, и приносящий доход лимит», — пояснил эксперт.

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