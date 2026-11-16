Опыт «Атома» по воспитанию будущих строителей представили на форуме «Научная организация труда 2.0» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. На пленарном заседании форума «Научная организация труда 2.0» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» эксперты обсудили формирование новой культуры трудовой деятельности, опирающейся на российские ценности, сообщает пресс-служба строительного холдинга «Атом».

Директор по персоналу уральского строительного холдинга «Атом» Галина Хабарова представила доклад «Ген созидателя: как воспитать будущих строителей города». Акцент выступления автор сделала на выстроенном в холдинге непрерывном карьерном треке, который не ограничивается обучением навыкам — его фундаментом выступает ценностная ориентация молодежи.

«Преемственность — базовая корпоративная ценность нашего холдинга. Мы стараемся привить детям идеи созидания и ответственности, патриотизм и желание трудиться на благо родного края. Работая с молодежью, мы говорим не только о задачах, но и о смысле труда строителей, чтобы ребята шли в профессию осознанно», — отметила Галина Хабарова.

Погружение в культуру созидания начинается со школьной скамьи и ведется сразу в нескольких направлениях. Школьники и студенты посещают объекты «Атома» в рамках профориентационных экскурсий, участвуют в кейс-чемпионатах, а также в спортивных и культурных корпоративных мероприятиях холдинга. Так, сборная Уральского колледжа технологий и предпринимательства (УКТП) не первый год принимает участие в корпоративной спартакиаде «Атома» — ребята знакомятся с будущими наставниками в неформальной обстановке, проникаются атмосферой коллектива.

Благодаря проекту «Строительные классы» в 2026 году восьмиклассники из четырех школ получают на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства (УКТП) свою первую профессию — «плиточник». В системе среднего и высшего профессионального образования «Атом» с 2023 года выступает опорным работодателем федерального проекта «Профессионалитет», а также открывает фирменные аудитории в УрФУ, УКТП и Березовском колледже «Профи», которые транслируют не только актуальные технологии опорного работодателя, но также его историю и корпоративную культуру.

«Синергия профессионального и ценностного подходов дает измеримый результат: 50% выпускников «строительных классов» поступают в профильный колледж, доля молодежи до 25 лет в общем приеме в холдинг составляет 25%, а каждый пятый принятый выпускник, прошедший трек «Школа – колледж – предприятие», нацелен активно участвовать в корпоративной жизни», – отметила Галина Хабарова.