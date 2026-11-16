Тюменская область стала лидером УрФО по объему инвестиций в проекты АПК

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. Тюменская область стала лидером Уральского федерального округа по объему инвестиций в реализуемые проекты агропромышленного комплекса. По состоянию на третий квартал 2026 года их стоимость составила 15,1 млрд руб., сообщил заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков на форуме «ИННОТЕХ АПК».

За 2021–2025 годы выручка предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства региона достигла 136,1 млрд руб., увеличившись на 52%. Объем привлеченных заемных средств вырос на 39%, до 26,1 млрд руб., а количество предприятий АПК увеличилось на 25%, до 775.

Ранее реализованные и запущенные в эксплуатацию инвестиционные проекты уже дают результаты. Так, к началу 2026 года область заняла второе место в УрФО по производству молока (26,5% от общего объема округа) и первое место в России по производству яиц на душу населения. В растениеводстве регион лидирует в округе по валовому сбору рапса (23,6%) и овощей (25,9%).

По состоянию на третий квартал 2026 года в Тюменской области реализуются три крупных инвестиционных проекта в АПК на общую сумму 15,1 млрд руб. Это наибольший объем финансирования среди регионов УрФО. В Свердловской области реализуются шесть проектов на 11,5 млрд руб., в Челябинской — шесть проектов на 11,1 млрд руб. В Тюменской области 11 млрд руб. инвестиций приходится на животноводство, еще 4,1 млрд руб. — на пищевую переработку.

Предприятия Тюменской области также демонстрируют эффективность производства выше среднероссийского уровня. В сегменте сырого молока крупного рогатого скота показатель превышает средний по стране на 16 процентных пунктов, в свиноводстве — на 15,2 п.п., в производстве яиц — на 6,4 п.п.

«Тюменская область — пример того, как регион с сильной сырьевой базой последовательно движется к продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе с экспортным потенциалом. Можно сказать, что регион задает тренд во всем округе. Объем инвестиций в 15,1 млрд рублей и проекты по производству и переработке мяса индейки, молока, глубокой переработке гороха и рапса — это именно те направления, которые формируют новую инвестиционную повестку Урала», — отметил Олег Князьков.

В целом по УрФО объем инвестиционных проектов в АПК на стадии реализации составляет 37,6 млрд руб. Из них 19,3 млрд руб. приходится на животноводство, 11,3 млрд руб. — на пищевую переработку и 7 млрд руб. — на растениеводство.