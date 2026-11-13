В Екатеринбурге открылась выставка с ИИ-реконструкциями Урала XIX века

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. Выставка «Место силы: Урал Д. Мамина-Сибиряка» с образами Екатеринбурга и Урала XIX века, созданными с помощью искусственного интеллекта на основе исторических источников и произведений писателя, открылась в Центре фотографии «Март». Экспозиция приурочена к 175-летию со дня рождения Дмитрия Мамина-Сибиряка, которое будут отмечать в 2027 году, сообщили организаторы.

Основой для создания изображений стали исторические фотографии, рисунки с натуры и литературные описания. Авторы проекта использовали ChatGPT. При этом представленные работы не претендуют на статус научной реконструкции, а позволяют визуализировать места, события и персонажей, описанных писателем.

Экспозиция начинается с путешествия по Горнозаводской железной дороге из Екатеринбурга в Пермь. Центральный раздел посвящен Екатеринбургу XIX века — городу купцов, промышленников и бедняков. В нем представлены портреты героев романа «Приваловские миллионы» и ростовые фигуры персонажей ранних рассказов Мамина-Сибиряка.

Отдельная часть выставки знакомит с горнозаводским Уралом. В трехмерных диорамах представлены сюжеты о разбойниках времен крепостного права — лесоворах, конокрадах и грабителях на почтовых трактах.

Завершающий раздел посвящен природе региона. С помощью искусственного интеллекта авторы проекта воссоздали образы утраченных картин художника Алексея Денисова-Уральского и переосмыслили фотографическое наследие Вениамина Метенкова.

Как отмечают организаторы, выставка объединяет литературу, историю, фотографию и современные технологии. Она также приурочена к 11-летию Центра фотографии «Март». Экспозиция будет работать до 28 февраля 2027 года.