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В Екатеринбурге открылась выставка с ИИ-реконструкциями Урала XIX века

Изображение предоставлено Центром фотографии «Март»
Изображение предоставлено Центром фотографии «Март»
Изображение предоставлено Центром фотографии «Март»
Изображение предоставлено Центром фотографии «Март»
Изображение предоставлено Центром фотографии «Март»
Изображение предоставлено Центром фотографии «Март»
Изображение предоставлено Центром фотографии «Март»
Изображение предоставлено Центром фотографии «Март»
Изображение предоставлено Центром фотографии «Март»
Изображение предоставлено Центром фотографии «Март»

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. Выставка «Место силы: Урал Д. Мамина-Сибиряка» с образами Екатеринбурга и Урала XIX века, созданными с помощью искусственного интеллекта на основе исторических источников и произведений писателя, открылась в Центре фотографии «Март». Экспозиция приурочена к 175-летию со дня рождения Дмитрия Мамина-Сибиряка, которое будут отмечать в 2027 году, сообщили организаторы.

Основой для создания изображений стали исторические фотографии, рисунки с натуры и литературные описания. Авторы проекта использовали ChatGPT. При этом представленные работы не претендуют на статус научной реконструкции, а позволяют визуализировать места, события и персонажей, описанных писателем.

Экспозиция начинается с путешествия по Горнозаводской железной дороге из Екатеринбурга в Пермь. Центральный раздел посвящен Екатеринбургу XIX века — городу купцов, промышленников и бедняков. В нем представлены портреты героев романа «Приваловские миллионы» и ростовые фигуры персонажей ранних рассказов Мамина-Сибиряка.

Отдельная часть выставки знакомит с горнозаводским Уралом. В трехмерных диорамах представлены сюжеты о разбойниках времен крепостного права — лесоворах, конокрадах и грабителях на почтовых трактах.

Завершающий раздел посвящен природе региона. С помощью искусственного интеллекта авторы проекта воссоздали образы утраченных картин художника Алексея Денисова-Уральского и переосмыслили фотографическое наследие Вениамина Метенкова.

Как отмечают организаторы, выставка объединяет литературу, историю, фотографию и современные технологии. Она также приурочена к 11-летию Центра фотографии «Март». Экспозиция будет работать до 28 февраля 2027 года.

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