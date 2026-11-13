«Менеджмент»: стоит ли поступать и какие карьерные перспективы ждут выпускников в 2026 году

Диплом по направлению «Менеджмент» после выпуска дает возможность работать ассистентом менеджера, специалистом по продажам, координатором проектов, HR-ассистентом или в других специальностях начального уровня. На руководящую позицию переходят позже, когда появляется опыт управления людьми, бюджетами и процессами.

Кому подходит специальность

«Менеджмент» — широкое направление. В одном учебном плане акцент сделан на маркетинге и финансах, в другом — на управлении проектами, персоналом, логистике или предпринимательстве. Поэтому при выборе стоит обратить внимание на учебную программу.

Перед поступлением полезно проверить четыре вещи:

Профиль программы. Посмотрите, какие дисциплины занимают большую часть учебного плана и предусмотрена ли практика.

Посмотрите, какие дисциплины занимают большую часть учебного плана и предусмотрена ли практика. Условия поступления. Узнайте проходные баллы, перечень ЕГЭ, количество бюджетных мест и стоимость обучения.

Узнайте проходные баллы, перечень ЕГЭ, количество бюджетных мест и стоимость обучения. Карьерные траектории. Найдите вакансии для начинающих специалистов и посмотрите, какие требования к ним предъявляют работодатели.

Найдите вакансии для начинающих специалистов и посмотрите, какие требования к ним предъявляют работодатели. Возможности для практики. Стажировки, проектная работа, кейс-чемпионаты и подработка по специальности помогут получить первый опыт еще до диплома.

Работодателю полезнее показать не сам диплом, а то, что вы умеете работать с таблицами и данными, планировать задачи, общаться с клиентами и коллегами и доводить проекты до результата.

Какие предметы нужно сдавать для поступления

Для менеджмента обычно нужны русский язык, профильная математика и еще один предмет по выбору. Чаще всего это обществознание, но некоторые вузы принимают также историю, информатику или иностранный язык. Если какой-то предмет дается тяжело, его можно подтянуть на курсах подготовки к ЕГЭ в «100балльном репетиторе».

Кем работать с дипломом менеджера

После выпуска можно развиваться в управлении проектами, HR, маркетинге, продажах, логистике, бизнес-аналитике или операционном управлении.

Например, карьера в управлении проектами может начинаться с позиции координатора или младшего менеджера проекта. Затем специалист отвечает за сроки, бюджет, команду и результат проекта. Медианная зарплата руководителя проектов в Москве составляет около 87 000 ₽. У специалистов с опытом доход существенно выше — от 180 000–300 000 ₽ и больше.

Другой вариант — HR. Начать можно с подбора персонала или административных задач, а затем добраться до руководителя направления. Медианная зарплата менеджера по персоналу в Москве сейчас составляет около 68 000 ₽, но в вакансиях для специалистов с опытом встречаются предложения на 100 000–200 000 ₽ и выше.

Еще один вариант — аналитика. Бизнес-аналитики работают с данными, бизнес-процессами и требованиями к продуктам. Средняя зарплата специалиста по стране составляет около 100 000 ₽, а опытные аналитики могут получать 200 000 ₽ и больше.

Какие навыки пригодятся выпускнику

Профильное образование лучше дополнить прикладной специализацией. Минимальный набор — уверенное владение Excel, работа с данными, основы проектного управления и деловая коммуникация. Для аналитических и IT-вакансий пригодятся SQL и BI-инструменты.

Имеет смысл выбрать направление уже на первых курсах и постепенно собирать под него портфолио. Для будущего менеджера проектов это могут быть учебные и реальные проекты, для маркетолога — кейсы и рекламные кампании, для аналитика — примеры работы с данными, для HR — опыт рекрутинга.

Стоит ли поступать на менеджмент

Менеджмент подходит тем, кто хочет работать с людьми, процессами и бизнес-задачами. Главный риск направления — получить слишком широкую базу и не превратить ее в прикладные навыки.

Поэтому при выборе программы стоит заранее ответить на три вопроса: какую специализацию я хочу освоить, где получу первый опыт и на какие вакансии смогу претендовать после выпуска.

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