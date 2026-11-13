В Екатеринбурге умер основоположник научной школы экологической педиатрии Владимир Шилко

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. Выдающийся врач, педагог и основоположник научной школы экологической педиатрии Владимир Шилко умер на 88-м году жизни. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

«Сегодня Свердловская область прощается с выдающимся врачом, педагогом и основоположником научной школы экологической педиатрии Владимиром Ивановичем Шилко. На 88-м году ушел из жизни человек, который был всей душой предан медицине и посвятил себя воспитанию новых поколений врачей», — написала она.

В. Шилко окончил медицинский институт в 1962 году и связал профессиональную деятельность с Уральским государственным медицинским университетом и кафедрой детских болезней. Почти 30 лет он руководил кафедрой, был деканом и проректором. Также преподавал в Республике Мали.

В течение 20 лет В. Шилко занимал должность главного детского пульмонолога Екатеринбурга, участвовал в государственных программах по снижению смертности от пневмонии. Под его руководством были защищены десятки диссертаций, он подготовил несколько поколений врачей и ученых.

«Для меня лично эта утрата — потеря настоящего Наставника. Когда я училась на педиатрическом факультете, Владимир Иванович был нашим деканом. До сих пор помню его лекции, его высокую требовательность к себе и к студентам, невероятное чувство ответственности за принятые решения, которое он умел сформировать», — отметила Т. Савинова.

По ее словам, В. Шилко был лауреатом премии им. В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина за заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины.

Министр выразила соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам врача.