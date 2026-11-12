С поправкой на погоду

Свердловские сельхозпроизводители завершили уборочную кампанию 2026 года. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, хозяйства региона собрали 430,3 тыс. т зерна, 176 тыс. т картофеля, 26,3 тыс. т овощей и 65,4 тыс. т маслосемян. Объем заготовленных кормов превысил прошлогодний уровень и позволил сформировать запас на зимний период. При этом в течение сезона из-за переувлажнения почвы в 37 муниципалитетах вводился режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, хозяйства выполнили плановые показатели уборки основных сельскохозяйственных культур. Погодные условия в этом году существенно осложнили проведение полевых работ: затяжные осадки повышали влажность почвы, затрудняли выход техники на поля и создавали дополнительные риски для урожая. Особенно чувствительными к переувлажнению оказались картофель и овощные культуры.

Вопрос о последствиях непогоды для аграрного сектора поднимался еще в августе. Растениеводы тогда отмечали, что обильные осадки на Урале мешали работе сельхозтехники и повышали риск распространения заболеваний растений. В частности, из-за высокой влажности почвы производителям приходилось увеличивать количество обработок от патогенов, однако эффективность таких мероприятий при продолжительных дождях снижалась.

В сентябре губернатор Денис Паслер подписал распоряжение о введении режима ЧС регионального характера на землях сельскохозяйственного назначения в 37 муниципалитетах. Решение было принято в связи с переувлажнением почвы после паводков. Оно позволило пострадавшим хозяйствам претендовать на страховые выплаты за потерянный урожай, а также сохранить полученные из бюджета гранты и субсидии, несмотря на недобор продукции.

«С селянами мы в постоянном диалоге, всего в 2026 году они получат поддержку порядка 5 миллиардов рублей, мы отдадим их в полном объеме, а с учетом сложностей и природных условий никаких санкций не будет», — говорил Д. Паслер при объявлении решения.

Введение режима ЧС имело значение не только для получения страховых выплат. Ведь для сельхозпроизводителей недобор урожая может означать невыполнение условий предоставления бюджетной поддержки. В этой ситуации признание чрезвычайной ситуации позволило учесть влияние погодных обстоятельств и избежать требований о возврате субсидий. Таким образом, региональные меры были направлены на снижение финансовых последствий неурожая для отдельных хозяйств.

Несмотря на сложности сезона и подтопление части посевных площадей во время паводка, аграриям удалось сформировать необходимый запас кормов для животноводства. На одну условную голову скота заготовлено 34,2 центнера кормовых единиц при нормативе 30 центнеров. Это выше показателя прошлого года и создает запас для содержания поголовья в зимний период.

Сборы по картофелю и овощам, как и прогнозировала в октябре глава министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова, оказались ниже прошлогодних из-за погодных условий. Однако нехватки овощей в Свердловской области не будет. Как отмечала министр, запасы для Среднего Урала восполнят за счет поставок из других регионов Уральского федерального округа.

Для проведения уборочной кампании в регионе использовали сельскохозяйственную технику, зерносушильное оборудование и складские помещения. Парк машин включает 4,7 тыс. тракторов, 800 зерноуборочных, 373 кормоуборочных и 116 картофелеуборочных комбайнов. Наличие специализированной техники особенно важно в условиях короткого периода, подходящего для уборки: затяжные осадки могут сокращать время, когда поля доступны для работы, и увеличивать нагрузку на хозяйства.

Еще одно направление региональной аграрной политики — увеличение доли отечественного семенного материала. По предварительной оценке, в 2026 году российские сорта составили 96,5% используемых семян зерновых и зернобобовых культур. Доля отечественных семян кукурузы достигла 100%, масличных культур — 85,7%.

Завершение уборки не означает финал полевых работ, сейчас аграрии активно готовят почву под урожай 2027 года. Вспашка зяби проведена на площади 243 тыс. га. Такая обработка позволяет подготовить поля к следующему сельскохозяйственному сезону и распределить часть работ до наступления весны.

В целом уборочная кампания завершилась успешно, и плановые показатели были достигнуты, однако сезон выявил уязвимость растениеводства перед продолжительными осадками. Также превышение нормативного уровня заготовки кормов стало одним из положительных итогов сезона.

Свердловские власти со своей стороны сохранят поддержку и растениеводческой отрасли, и животноводства в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Глава регионального минАПК отмечала, что источники финансирования для аграриев еще есть в виде льготного кредитования.

«Мы продолжим строить фермы и могу вам точно сказать и гарантировать, что строительство и модернизация в этой части не будут остановлены. Это позволит расти нам в части животноводства», — говорила Анна Кузнецова.