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В России за январь–сентябрь число закрытий компаний почти вдвое превысило открытие

УрБК, Москва, 12.11.2026. За январь–сентябрь 2026 года в стране зарегистрировали почти 109 тыс. новых предприятий — практически вдвое меньше, чем официально ликвидировали за тот же период (208,5 тыс.), следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

В сентябре на рынок вышли 11,7 тыс. организаций, тогда как прекратили работу 21,7 тыс. Тенденция усилилась по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года в РФ открыли около 140,5 тыс. компаний, а закрыли 206 тыс.

В результате, по данным Росстата, в январе–сентябре 2026-го лишь в одной отрасли экономики открыли больше предприятий, чем закрыли: в добыче полезных ископаемых. Там зарегистрировали 786 организаций, а ликвидировали 776. В 2025-м в перечне также были здравоохранение и соцуслуги, культура и спорт.

Как сообщил «Известиям» заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков, в этом году наблюдается снижение предпринимательской активности: ежемесячное число регистраций фирм в среднем на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. 

Бизнесу становится сложнее работать из-за долгого сохранения высокой ключевой ставки. Кроме того, власти ужесточили проверки с целью обеления экономики, — комментируют ситуацию эксперты, — устойчивое оздоровление деловой среды возможно только при комплексной государственной политике.

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