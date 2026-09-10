Федеральные продуктовые сети сокращают инвестирование в новые проекты

УрБК, Москва, 10.09.2026. Федеральные продуктовые сети начали сокращать инвестиции в открытие новых магазинов и развитие инфраструктуры после нескольких лет роста. Об этом пишут «Известия».

По итогам первых шести месяцев капитальные затраты (CAPEX) «Пятерочки» составили 49,1 млрд руб. — на 18,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. У «Перекрестка» показатель сократился на 36,3%, до 6,1 млрд руб., у дискаунтера «Чижик» — на 20,4%, до 6,6 млрд руб., следует из финансовой отчетности X5 по международным стандартам (МСФО).

При этом группа X5 за тот же период сократила капзатраты на 6%, до 93,4 млрд руб., перераспределив инвестиции между направлениями. В прочих сегментах расходы выросли почти в 1,5 раза, до 31,2 млрд руб. У «Магнита» динамика оказалась более выраженной: его капитальные затраты без учета M&A в первом полугодии снизились на 46,4%, до 36,6 млрд руб.

Одновременно замедлились темпы расширения физической розницы. За шесть месяцев X5 открыла с учетом закрытий 814 магазинов — на 35,5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Прирост торговой площади сократился на 41%, до 245,1 тыс. кв. м.

У «Пятерочки» чистый прирост числа магазинов снизился в 1,5 раза год к году, до 471 точки. У «Перекрестка» с учетом открытий и закрытий количество супермаркетов за полугодие не изменилось. У «Чижика» показатель вырос незначительно — до 343 магазинов против 330 в 2025-м. В отчетности Х5 снижение оттока денежных средств связывают в том числе со «снижением объемов инвестиций в распределительные центры и меньшим количеством открытий магазинов».

«Магнит» за тот же период запустил 485 магазинов — на 65% меньше, чем годом ранее. С учетом закрытий чистый прирост составил 212 точек, что на 77% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Ретейлер объяснил это в отчетности «повышением пороговых значений доходности для новых проектов».

X5 и «Магнит» — крупнейшие продуктовые сети России. По итогам первых шести месяцев 2026 года их совокупная доля на рынке товаров повседневного спроса (FMCG) достигла 29,9%, подсчитали в Infoline. Доля X5 в годовом выражении увеличилась на 0,6 п. п., до 17,5%, «Магнита» — на 0,5 п. п., до 12,4%. X5 делает ставку на операционную эффективность и «рациональный подход» к инвестициям, а не только на расширение сети, сообщил ее представитель.

Крупнейшие игроки отрасли реже инвестируют в новые проекты и пересматривают стратегии развития на фоне замедления потребительского спроса и высокой стоимости заемного финансирования, говорят эксперты.