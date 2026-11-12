Денис Паслер внес законопроект поддержки пострадавших при ИЖС в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер внес в Законодательное собрание региона законопроект, который позволит сформировать механизм поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов.

Изменения в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» защитят интересы людей, которые нуждаются в особой социальной защите, сообщает департамент информполитики региона.

Законопроект предлагает предоставлять инвесторам земельные участки в аренду без проведения торгов при условии, что реализуемые ими проекты предусматривают обеспечение жильем пострадавших граждан. Речь идет о жителях региона, заключивших договоры строительного подряда до 1 марта 2025 года и не получивших готовые дома.

Механизм реализации новой меры поддержки находится в разработке. В частности, рассматривается возможность предоставления пострадавшим семьям жилья, построенного инвесторами, либо завершения строительства уже начатых домов.

«В 2025 году губернатор Денис Паслер по итогам заседания правительства Свердловской области поручил разработать меры поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков в сфере ИЖС. Минстрой ведет мониторинг проблемных объектов, совместно с банками прорабатывает индивидуальные решения по кредитным обязательствам семей. Пострадавшим также оказывается правовая помощь, а в отношении недобросовестных подрядчиков правоохранительными органами возбуждены уголовные дела», — сообщили в департаменте.