ГлавнаяНовости
Сегодня12:06

Отказаться от ухода «в тень» в ответ на льготы для бизнеса за его легальность готовы 55% предпринимателей

УрБК, Москва, 12.11.2026. Отказаться от ухода в теневую экономику в ответ на появление льгот для бизнеса за его легальность и прозрачность готовы 55% предпринимателей. Это следует из опроса «Бизнес-барометр страны» Торгово-промышленной палаты (ТПП), документ есть у «Ведомостей». 

Еще 46% опрошенных указали на необходимость возврата стабильных порогов УСН. Треть респондентов указали на важность снижения административного давления. Кроме того, 17% отметили необходимость соразмерности штрафов правонарушениям.

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопрос «Что реально снизит мотивацию уходить в серую зону?». Исследование ТПП проводится в несколько этапов (волн) в течение года. Так, в ходе IX волны исследования (сентябрь–октябрь 2025 года) 71% предпринимателей назвали высокие налоги и чрезмерное административное давление главными причинами ухода бизнеса в тень.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
25 сентября 202511:41

На форуме 100+Technobuild обсудят строительство новых школ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2025. На форуме 100+Technobuild, в рамках дискуссии «Образование будущего — «умные» подходы к проектированию, строительству, эксплуатации и обучению», обсудят, как ускорить появление новых школ. Об этом пишет пресс-служба корпорации «Атомстройкомплекс». «Благодаря реализации инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства мы не только научились ускорять старт строительства нужных горожанам школ, но и получили ценный опыт технической эксплуатации современных образовательных учреждений. Мы знаем, с какими повседневными вызовами сталкиваются