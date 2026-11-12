Отказаться от ухода «в тень» в ответ на льготы для бизнеса за его легальность готовы 55% предпринимателей

УрБК, Москва, 12.11.2026. Отказаться от ухода в теневую экономику в ответ на появление льгот для бизнеса за его легальность и прозрачность готовы 55% предпринимателей. Это следует из опроса «Бизнес-барометр страны» Торгово-промышленной палаты (ТПП), документ есть у «Ведомостей».

Еще 46% опрошенных указали на необходимость возврата стабильных порогов УСН. Треть респондентов указали на важность снижения административного давления. Кроме того, 17% отметили необходимость соразмерности штрафов правонарушениям.

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопрос «Что реально снизит мотивацию уходить в серую зону?». Исследование ТПП проводится в несколько этапов (волн) в течение года. Так, в ходе IX волны исследования (сентябрь–октябрь 2025 года) 71% предпринимателей назвали высокие налоги и чрезмерное административное давление главными причинами ухода бизнеса в тень.