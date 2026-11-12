Правительство РФ рассмотрит проект поправок в регулирование ИИ для правообладателей

УрБК, Москва, 12.11.2026. Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства предложил проект поправок в закон о поддержке развития технологий ИИ и в Гражданский кодекс (ГК), которые дорабатывают регулирование ИИ в интересах правообладателей.

Изменения предполагают связать новое регулирование с ГК. Совет предлагает внести поправку в закон об ИИ, согласно которой основания использования контента для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей (БФМ) «определяются гражданским законодательством». Сейчас для их обучения разрешено использовать любые материалы, если контент получен правомерно либо общедоступен и не закрыт техническими средствами.

В самом ГК совет считает нужным закрепить три варианта, каким образом будут регулироваться взаимоотношения правообладателей и разработчиков ИИ. Первый — они могут заключить сделку, по условиям которой правообладатель предоставит разработчику право использования его объектов авторских или смежных прав на возмездных или безвозмездных условиях. Второй — публичное заявление правообладателя о безвозмездном предоставлении такой возможности любым лицам (п. 5 ст. 1233 ГК).

Третий — использование без согласия правообладателя, но с выплатой компенсационного вознаграждения через аккредитованную организацию коллективного управления; порядок сбора и распределения определяет правительство. Правообладатель при этом может запретить использование своих объектов, разместив уведомление на сайте аккредитованной организации.

Проект также дополняет ст. 1244 ГК новым случаем аккредитации организации коллективного управления и уточняет ст. 1273 ГК о свободном воспроизведении в личных целях применительно к программам для ЭВМ и программным комплексам, включая модели ИИ. Переходные положения: закон вступает в силу с 1 марта 2027 года; альтернативный вариант ст. 2 предусматривает однократную выплату вознаграждения разработчиками за использование объектов до вступления закона в силу.

Текст поправок опубликован в преддверии его заседания в четверг, 12 ноября.