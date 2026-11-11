В России до минимума с 2010 года сократилось число банковских офисов

УрБК, Москва, 11.11.2026. В РФ до минимума с 2010 года сократилось число банковских офисов. Это следует из статистики Банка России.

На 1 ноября зарегистрировано 20 тыс. 562 банковских офиса. Снижение за месяц составило 178 офисов — с 20 тыс. 740 до 20 тыс. 562). С начала года — почти 1,8 тыс. отделений. С 1 января количество отделений банков уменьшилось почти на 9%.

В Свердловской области, согласно данным регулятора, на 1 ноября действует 608 подразделений кредитных организаций — шесть головных офисов, 16 филиалов, два представительства, 571 дополнительный офис и 13 мобильных офисов.

Эксперты объясняют это тем, что банкам становится экономически нецелесообразно содержать большое число офисов, поскольку для многих клиентов их посещение перестает быть необходимостью.

Ожидается, что в перспективе отделений кредитных организаций станет еще меньше, но они будут более функциональными: сосредоточатся на развитии специализированных точек обслуживания, совмещая их с полноценной цифровой инфраструктурой.