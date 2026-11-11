Президентом УБРиР назначена Виктория Михайлова

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2026. Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) 11 ноября утвердил на посту президента банка Викторию Михайлову, ранее занимавшую должность вице‑президента — директора по рискам.

Назначение предварительно согласовал Банк России. К исполнению обязанностей руководителя УБРиР В. Михайлова приступает с 12 ноября.

«В. Михайлова работает в ПАО КБ «УБРиР» с 2013 года. Она прошла профессиональный путь от ведущего экономиста одного из подразделений до руководителя банка. Под ее началом в УБРиР создана эффективная комплексная система управления рисками. В. Михайлова внесла большой личный вклад в процесс финансового оздоровления АО «ВУЗ‑Банк», который был реализован УБРиР по поручению ЦБ РФ, а также в разработку перспективной стратегии развития банка до 2030 года. В 2025 году В. Михайлова отмечена Благодарственным письмом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе за эффективное управление подразделением риск‑менеджмента в период внешних финансовых вызовов и повышение надежности функционирования банковской системы», — рассказали в пресс‑службе банка.

В свою очередь В. Михайлова выразила признательность Совету директоров банка за доверие. «УБРиР — один из старейших региональных банков страны и крупнейшая по размеру активов кредитная организация УрФО. Наша задача — соединить богатый опыт и экспертизу банка с новыми технологиями и управленческими подходами для выхода на новые позиции в работе с населением и с бизнесом. Это позволит нам реализовать принципы, заложенные в стратегии банка до 2030 года, и достичь плановых финансовых результатов», — сказала В. Михайлова.

Возглавлявший УБРиР с 2023 года Алексей Долгов сосредоточится на реализации стратегических инициатив и взаимодействии с органами муниципальной и государственной власти в качестве члена Совета директоров банка.