Замглавы минприроды Свердловской области назначен Олег Сандаков

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2026. Заместителем министра природных ресурсов и экологии Свердловской области — директором департамента лесного хозяйства назначен Олег Сандаков. Соответствующий указ подписал глава региона Денис Паслер.

«О. Сандаков с 1994 года в течение восьми лет занимал пост государственного транспортного инспектора по Шалинскому району. В 2001 году возглавил администрацию поселка Шаля. С 2004 по 2015 год был главой Шалинского района. После этого возглавил департамент лесного хозяйства Свердловской области», — сообщили в департаменте информполитики региона.

С 2020 года по настоящее время руководил департаментом лесного хозяйства по УрФО Федерального агентства лесного хозяйства. О. Сандаков приступил к исполнению обязанностей.