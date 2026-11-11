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Бюджет РФ вернулся к дефициту в октябре

УрБК, Москва, 11.11.2026. Бюджет России в октябре исполнен с дефицитом в 48 млрд руб. после сентябрьского профицита в 609 млрд руб. Это следует из опубликованной 10 ноября оценки Минфина.

Уровень профицита выше 600 млрд руб. сохранялся и в августе, и сентябре. При этом общий объем дефицита за 10 месяцев составил 5,234 трлн руб. (2,3% ВВП). На сегодняшний день это на 28,7% ниже нового плана Минфина — 7,345 трлн руб. (3,2% ВВП).

Правительство 3 ноября предоставило Минфину возможность занять до конца года на внутреннем рынке до 1 трлн руб. — дополнительно к ранее установленной планке в 5,5 трлн руб. Подписал предложение председатель правительства Михаил Мишустин.

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Дефицит бюджета РФ по итогам 2025 года превысили 5 трлн рублей

УрБК, Москва, 20.01.2026. По предварительным данным Минфина, федеральный бюджет РФ по итогам 2025 года был исполнен с дефицитом в 5,645 трлн руб., или 2,6% ВВП. Фактический показатель совпал с последней плановой оценкой, установленной осенними поправками. Об этом говорится в сообщении ведомства. Доходы по итогам года составили 37,284 трлн руб. (+1,6% к 2024 г.). Ненефтегазовые доходы выросли на 12,6%, до 28,807 трлн руб. Расходы достигли 42,928 трлн рублей (+6,8% к 2024 г.), исполнение составило 99% от плана. Ненефтегазовый дефицит, по данным Минфина, в 2025 году был в пределах 6,5% ВВП