Александр Пантыкин стал почетным гражданином Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. Екатеринбургская городская дума присвоила звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» музыканту и композитору Александру Пантыкину, известному как «дедушка уральского рока». Решение принято на заседании думы во вторник, сообщили в пресс-службе представительного органа.

Кандидатуры на присвоение звания представила председатель городской думы Анна Гурарий. В сентябре комиссия по присвоению почетного звания отобрала двух претендентов из 18 заявленных — Александра Пантыкина и Николая Грахова. Окончательное решение принимали депутаты.

Александру Пантыкину 68 лет. Он является лидером свердловской рок-группы «УрфинДжюс», автором музыки более чем к сотне спектаклей и десяткам фильмов. А. Пантыкин также создал жанр «лайт-опера»: его постановка «Мертвые души» в 2011 году получила национальную театральную премию «Золотая маска». Музыкант имеет звание заслуженного деятеля искусств РФ и является почетным гражданином Свердловской области. Он основал студию и лейбл TUTTI Records, а также передвижной театр «Живой театр».

Прозвище «дедушка уральского рока» закрепилось за музыкантом в 1990-е годы. По словам самого А. Пантыкина, тогда слово «папа» ассоциировалось с криминальными авторитетами, поэтому его заменили на «дедушку».

В этом году присвоение звания приурочено к исторической дате основания Екатеринбурга — 18 ноября. С этого года городские власти закрепили традицию объявлять имена лауреатов накануне этой даты. Ранее награждение обычно проходило в августе, ко Дню города.