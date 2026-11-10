ГлавнаяНовости
Вчера09:28

И.о. председателя Арбитражного суда Свердловской области назначен Илья Чураков

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов 6 ноября подписал приказ о назначении исполняющим обязанности председателя арбитражного суда Свердловской области заместителя председателя Илью Чуракова.

В пресс-службе суда сообщили, что И. Чураков работает в Арбитражном суде Свердловской области с 2006 года. Он занимал должности специалиста судебного состава, секретаря судебного заседания, помощника судьи и начальника отдела анализа и обобщения судебной практики. В 2013 году его назначили судьей Арбитражного суда Свердловской области, в 2019 году — заместителем председателя суда. В 2025 году его переназначили на эту должность на шестилетний срок.

Прежний председатель суда Станислав Сидоркин возглавил Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
10 июня 202609:44

Верховный суд РФ анализирует влияние искусственного интеллекта на правовую среду

УрБК, Москва, 10.06.2026. Российские суды проводят масштабный анализ судебных дел, связанных с применением технологий искусственного интеллекта, для оценки его влияния на формирование правовой среды в целом. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов. Он отметил, что соответствующая работа ведется по его поручению и охватывает широкий массив судебной практики, связанной с использованием ИИ-технологий в различных сферах. «По моему поручению проводится масштабный анализ судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта. По большому счету,
25 сентября 202509:44

На форуме 100+Technobuild обсудят строительство новых школ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2025. На форуме 100+Technobuild, в рамках дискуссии «Образование будущего — «умные» подходы к проектированию, строительству, эксплуатации и обучению», обсудят, как ускорить появление новых школ. Об этом пишет пресс-служба корпорации «Атомстройкомплекс». «Благодаря реализации инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства мы не только научились ускорять старт строительства нужных горожанам школ, но и получили ценный опыт технической эксплуатации современных образовательных учреждений. Мы знаем, с какими повседневными вызовами сталкиваются
03 ноября 202609:44

Председатель Арбитражного суда Свердловской области покинул свой пост

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2026. Председатель Арбитражного суда Свердловской области Станислав Сидоркин покинул свой пост. Это следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным. Он назначен на шестилетний срок полномочным председателем Девятого арбитражного апелляционного суда, говорится в приказе. С. Сидоркин возглавлял арбитражный суд Свердловской области с конца 2021 года. Общий срок его работы в арбитраже составляет порядка 25 лет.