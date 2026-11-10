И.о. председателя Арбитражного суда Свердловской области назначен Илья Чураков

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов 6 ноября подписал приказ о назначении исполняющим обязанности председателя арбитражного суда Свердловской области заместителя председателя Илью Чуракова.

В пресс-службе суда сообщили, что И. Чураков работает в Арбитражном суде Свердловской области с 2006 года. Он занимал должности специалиста судебного состава, секретаря судебного заседания, помощника судьи и начальника отдела анализа и обобщения судебной практики. В 2013 году его назначили судьей Арбитражного суда Свердловской области, в 2019 году — заместителем председателя суда. В 2025 году его переназначили на эту должность на шестилетний срок.

Прежний председатель суда Станислав Сидоркин возглавил Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве.