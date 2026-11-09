Зарплата четверти свердловчан не превышает 45 тысяч рублей

УрБК, Москва, 09.11.2026. Свердловская область заняла 24-е место в рейтинге регионов по уровню и распределению зарплат — выше 200 тыс. руб. получают лишь 4,5% работающих, а почти каждый четвертый (24,9%) не дотягивает до 45 тыс. руб., следует из данных Центра экономических исследований РИА «Рейтинг».

Средние зарплаты в Свердловской области находятся в диапазоне 46–99 тыс. руб. По доле высокооплачиваемых работников регион уступает большинству субъектов УрФО, но опережает Челябинскую и Курганскую области. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), например, доля работников с зарплатой выше 200 тыс. руб. в 5,6 раза больше, чем в Свердловской области, а доля низкооплачиваемых — в 8,3 раза меньше.

ЯНАО занял в рейтинге третье место с такими результатами: 25,2% получают свыше 200 тыс. руб., лишь 3,0% — меньше 45 тыс. руб., средние зарплаты 97–202 тыс. руб., а Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — девятое место: 12,1% и 3,0% соответственно, 74–155 тыс. руб.

Тюменская область — 19-е место: 6,2% и 23,1%, 47–107 тыс. руб., Челябинская область — 41-е место: 2,7% и 28,3%, 43–91 тыс. руб. и Курганская область — 62-е место: 1,8% и 36,3%, 39–80 тыс. руб.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ (42,0% получают больше 200 тыс. руб., 2,2% — меньше 45 тыс. руб., средние зарплаты 122–293 тыс. руб.). Второе место — Магаданская область (28,4% и 0,8%, 102–211 тыс. руб.). Москва — единственный субъект вне полярной и дальневосточной зоны в топе, 4-е место (24,4% и 7,7%, 80–194 тыс. руб.).

По России в целом зарплату выше 200 тыс. руб. получают 7,5% работников, ниже 45 тыс. руб. — 24,6%; средние зарплаты оцениваются в диапазоне 46–115 тыс. руб. При составлении рейтинга учитывались официальные данные по средним зарплатам за год — с сентября 2025 по август 2026 года, после вычета налогов.