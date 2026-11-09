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ФАС выявила массовые нарушения при формировании «мусорных» тарифов

УрБК, Москва, 09.11.2026. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала исключить более 2,2 млрд руб. из тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Это стало результатом проверок в 22 регионах, в которых ФАС вынесла 29 предписаний об устранении нарушений. «В ряде субъектов служба выявила системные нарушения учета и экономического обоснования расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов», — пояснили «Известиям» в ФАС. 

В частности, в Кировской области, Приморском крае и Республике Мордовия при расчете расходов на транспортирование применяли необоснованные показатели изменения среднего расстояния транспортирования отходов. Это привело к завышению расходов в тарифах, уточнили в антимонопольном органе.

В Башкирии расходы на транспортирование ТКО рассчитывались на основании дополнительного соглашения к соглашению об организации деятельности по обращению с ТКО. Документ менял существенные условия и противоречил законодательству.

Кроме того, по результатам проверки ФАС установила, что расходы на транспортирование ТКО в Новосибирской области являются экономически необоснованными. В Курской и Смоленской областях, а также Краснодарском и Приморском краях учитывали расходы регионального оператора на собственное обращение с ТКО с добавлением величины НДС.

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