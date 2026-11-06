Денис Паслер подвел итоги благоустройства Верхней Туры

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2026. В Свердловской области восемь тематических площадок и 2,5 км прогулочных маршрутов открылось в Верхней Туре. Осмотрел новое общественное пространство, созданное по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», глава региона Денис Паслер.

Общая площадь благоустройства превышает 23 тыс.кв. м, сообщает департамент информполитики региона. Среди необычных локаций — музыкальная площадка, посвященная Александру Пантыкину, «Космосквер» в честь космонавта Андрея Федяева, сквер «Пяти бегунов», напоминающий о пешем переходе рабочих Верхнетуринского завода до Москвы в 1935 году, которые доказали необходимость строительства в городе стадиона. Тогда жители преодолели около 2 тыс. 050 км за 25 дней, а в 1937 году в городе появился стадион.

В городе также появились исторический сквер «Первый город на Туре», пространство, посвященное изобретателю Александру Требелеву и его подземоходу, фотозона с символикой хоккейного клуба «Молния» и благоустроенный сквер на ул. Лесной с детской и спортивной площадками.

Д. Паслер отметил, что Верхняя Тура развивается в том числе благодаря Волковскому ГОКу и жителям, которые любят город, знают его уникальную историю.«Стела, которую установили на въезде в город, напоминает о научно-исследовательской работе по изучению Земли – скважине «Уральская сверхглубокая». Ее буровой ствол составляет 6 015 метров – это вчетверо больше, чем у нашей шахты-рекордсмена, Черемуховской-Глубокой», — сказал губернатор.

На всем протяжении маршрута обустроены пешеходные дорожки, установлены освещение и видеонаблюдение, выполнено озеленение. Обеспечена безбарьерная среда. Общая стоимость проекта составила более 336 млн руб., в том числе 70,9 млн руб. средства федерального гранта.

Д. Паслер ранее сообщал, что Верхняя Тура вошла в число победителей XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится по поручению Президента России Владимира Путина, и получит средства на реализацию своих проектов в 2027–2028 годах. В Верхней Туре благоустроят «Образовательный квартал», в который входят улицы Иканина, Гробова и Володарского. Кроме новых тротуаров, освещения, озеленения, в квартале появятся оформленные зоны отдыха и арт-объекты, амфитеатр. Уже разработан дизайн-код фасадов зданий.