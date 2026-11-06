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Минэкономразвития предлагает увеличить лимит инфраструктурных кредитов

УрБК, Москва, 06.11.2026. Минэкономразвития предлагает выдавать новые казначейские инфраструктурные кредиты за счет погашения ранее выданных, заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании у президента Владимира Путина, пишет «Интерфакс».

Министр сообщил, что на инфраструктурные кредиты было предусмотрено 166 млрд руб. до 2030 года, а отбор прошел в два этапа. В 2025 году на первом этапе было распределено 77 млрд руб. на 20 проектов из 17 регионов, а в октябре 2026 года прошел второй этап отбора на следующие три года — 23 проекта из 22 регионов получат более 88 млрд руб.

«Механизм востребован регионами: сумма по заявкам по двум этапам конкурса в 2,5 раза превысила бюджетный лимит», — отметил М. Решетников.

Казначейские инфраструктурные кредиты предоставляются регионам на 15 лет под 3% годовых. Погашение начинается с третьего года. Средства направляются на строительство дорог, коммунальных и энергетических сетей для новых производств в особых экономических зонах, индустриальных и промышленных парках, а также на развитие туристической инфраструктуры.

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