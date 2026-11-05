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Минфин предложил проводить очные заседания при рассмотрении сложных налоговых споров

УрБК, Москва, 05.11.2026. Минфин РФ разработал законопроект о совершенствовании процедуры досудебного урегулирования налоговых споров. Документ предусматривает возможность очного участия налогоплательщиков в рассмотрении жалоб, коллегиальное рассмотрение сложных споров и обязательную аудио- и видеозапись заседаний, проект опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, для споров особой сложности предлагается ввести коллегиальное рассмотрение жалоб составом не менее чем из трех должностных лиц. Налогоплательщики смогут лично, в том числе дистанционно с использованием видеоконференцсвязи, излагать свою позицию, отвечать на вопросы и реагировать на аргументы территориального налогового органа.

Очные заседания предлагается обязательно фиксировать с помощью аудио- и видеозаписи. Как отмечается в документе, это должно обеспечить соблюдение процедурных прав сторон.

Законопроект также устанавливает обязанность налоговых органов публиковать тексты решений по жалобам на официальном сайте. По мнению разработчиков, это повысит прозрачность критериев принятия решений и позволит налогоплательщикам оценивать перспективы обжалования с учетом сложившейся практики.

Для защиты налоговой тайны предусмотрено обезличивание данных. Если налогоплательщик представит мотивированные возражения против публикации решения, налоговый орган сможет разместить вместо полного текста краткую правовую позицию.

Законопроект разработан с учетом анализа правоприменительной практики, который выявил необходимость повысить эффективность досудебного урегулирования налоговых споров и усовершенствовать механизмы защиты прав налогоплательщиков. При этом предлагается сохранить двухуровневую систему досудебного обжалования и последовательные стадии рассмотрения жалоб.

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