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«Почта России» получила 7,4 млрд рублей из бюджета на погашение долгов

УрБК, Москва, 05.11.2026. АО «Почта России» в октябре получило из федерального бюджета 7,4 млрд руб. на погашение долговых обязательств. Средства предоставлены «с последующим увеличением участия государства в уставном капитале «Почты», говорится в отчете компании.

Уставный капитал «Почты России» составляет 94,3 млрд руб. и разделен на 94 279 394 обыкновенные акции номиналом 1 тыс. руб. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества. Кредиторская задолженность компании на 30 сентября 2026 года составила 54 млрд руб. против 45,9 млрд руб. на начало года.

По итогам девяти месяцев 2026 года «Почта России» получила чистый убыток в размере 7,6 млрд руб., сократив его на 15,5% в годовом выражении. В отчете это объясняется «существенными изменениями в операционной среде».

Превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами компании на 30 сентября 2026 года составило 35,7 млрд руб. против 25,6 млрд руб. на аналогичную дату 2025 года.

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