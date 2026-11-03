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Прожиточный минимум в Свердловской области в 2027 году вырастет на 1,3 тысячи рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2026. Величина прожиточного минимума на душу населения в Свердловской области в 2027 году составит 20 тыс. 025 рублей, увеличившись на 1 тыс. 275 рублей по сравнению с текущим годом. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности главы области Алексей Шмыков.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне 21 тыс. 827 рублей, что на 1 тыс. 389 рублей больше показателя 2026 года. Для пенсионеров он составит 17 тыс. 222 рубля (рост на 1 тыс. 97 рублей), для детей — 19 тыс. 424 рубля (на 1 тыс. 236 рублей больше).

Наиболее значительное увеличение прожиточного минимума в регионе произошло в 2025 году — тогда показатель вырос на 14,8%. В целом с 2024 по 2027 год он увеличился на 4 тыс. 727 рублей, или на 30%.

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