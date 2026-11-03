ЕВРАЗ объявил о старте конкурса новогодних игрушек по мотивам «Сказки ЕВРАЗа. Путешествие Огневара»

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2026. ЕВРАЗ объявил о старте творческого конкурса новогодних игрушек по мотивам книги «Сказки ЕВРАЗа. Путешествие Огневара». Участниками могут стать жители Нижнего Тагила и Качканара в возрасте от 3 до 15 лет. Прием работ продлится до 11 декабря 2026 года.

В пресс-службе предприятия сообщили, что главный герой «Сказок ЕВРАЗа» Огневар — живой символ огня, хранимый внутри доменной печи. Вторая книга серии, «Сказки ЕВРАЗа. Путешествие Огневара», охватывает историю героя в городах присутствия компании: Новокузнецке, Туле, Качканаре и Нижнем Тагиле. В сюжете появляются новые персонажи: волшебница Фрея и гномы, образы которых, наряду с образом самого Огневара, участники конкурса смогут воплотить в своих работах.

Цель конкурса — популяризация и укрепление семейных ценностей через сотворчество детей и родителей и знакомство подрастающего поколения с культурой созидательного труда и металлургическими профессиями. Участникам предлагается создать елочную игрушку, раскрывающую сюжеты сказок ЕВРАЗа. Игрушки принимаются в Благотворительном фонде «Живи, малыш» в Нижнем Тагиле (ул. Газетная, 30) и в Качканаре в помещении женсовета (ул. Свердлова, 7б).

Жюри оценит соответствие поделок тематике, креативность, эстетическое оформление и технические требования. Девять победителей в разных возрастных категориях получат дипломы и подарки от ЕВРАЗа. Церемония награждения участников состоится накануне Нового года. Игрушки украсят елки в Нижнетагильском драматическом театре, Дворце культуры школьников и возле управления комбината в Качканаре.

«Новогодние творческие конкурсы, вдохновленные авторскими сказками компании, позволяют нам увлекательно и доступно рассказывать детям о труде, о характере наших городов и об огне созидания, который живет в каждом из нас. Мы рады, что традиция продолжается и объединяет семьи в разных городах присутствия ЕВРАЗа», — отметила вице-президент ЕВРАЗа по корпоративным коммуникациям Мария Курносова.

Познакомиться с сюжетами сказок ЕВРАЗа можно на платформе Rutube или через голосового помощника «Алиса» по запросу «Сказки ЕВРАЗа».