Доля топ-10 застройщиков в стройке жилья в России снизилась до минимума

УрБК, Москва, 03.11.2026. К первым числам ноября доля десяти крупнейших застройщиков в общем объеме многоквартирного жилья, возводимого в России по 214-ФЗ, снизилась до 18,8% — минимального показателя за всю прошедшую часть 2026 года.

За девять месяцев года доля десятки лишь в сентябре опускалась ниже 19% (18,9%), а максимума достигала в апреле — 19,8%. Год назад, в ноябре 2025-го, показатель был примерно таким же, следует из рейтинга «РБК Недвижимости» на основе данных ЕИСЖС.

При этом объемы стройки у лидеров не упали: топ-10 возводит 22,7 млн кв. м — больше, чем в первом квартале, но меньше апрельского максимума (23,6 млн кв. м). Причина расхождения в том, что общий объем строительства жилья в России продолжает расти и к ноябрю достиг 121,5 млн кв. м (минимум года — 116 млн в феврале).

Состав первой десятки за месяц не изменился, лишь «Брусника» поднялась на строчку, а ФСК ее потеряла. Лидируют группа «Самолет» (4,3 млн кв. м, 3,6% рынка), ГК ПИК (3,3 млн кв. м, 2,8%), DOGMA (2,5 млн кв. м, 2,1%), «ТОЧНО» (2,2 млн кв. м, 1,8%) и ССК (2 млн кв. м, 1,7%). За год сильнее всех улучшила позиции Setl Group, поднявшаяся на пять строчек до шестого места, а ЛСР покинула десятку, опустившись на 11-е место.