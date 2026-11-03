Просроченная задолженность предприятий общепита к сентябрю достигла рекорда

УрБК, Москва, 03.11.2026. К 1 сентября 2026 года общий кредитный портфель кафе и ресторанов составил 184 млрд рублей, а просроченная задолженность — 24,3 млрд, следует из сведений Центробанка, изученных «Известиями».

Это максимум за весь период наблюдений с февраля 2018 года. За год показатель вырос на 27%, причем только за август — на 1,25 млрд руб. В результате доля не выплаченных в срок долгов превысила 13%, то есть платежи не поступают вовремя почти по каждому восьмому рублю, который предприятия общепита должны банкам. Статистика ЦБ охватывает не только рестораны и кафе, но и столовые, бары, фастфуд, точки продажи еды навынос и кейтеринг — все виды деятельности по ОКВЭД 56.

Для финансовых организаций просроченная задолженность на уровне 13% — серьезный сигнал о состоянии всей отрасли, пояснил управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин. Кредиторы учитывают такие риски при выдаче новых ссуд. Поэтому ухудшение положения части заведений может привести к более жестким условиям финансирования даже для тех, кто пока исправно платит по долгам.

Индустрия гостеприимства входит в затяжной кризис, уверены отдельные эксперты.

На индустрию одновременно давят рост цен на продукты, усложнение логистики и дефицит кадров. Чтобы удержать персонал, приходится повышать зарплаты, а это сокращает и без того небольшую прибыль. Перекладывать все расходы на гостей рестораны не могут: посетители стали экономить, реже заказывают дорогие блюда, алкоголь и десерты. В результате расходы растут быстрее, чем заведения способны увеличивать выручку.

В 2027 году риск новой волны закрытий остается высоким, считают эксперты. Главная опасность — это запуск цепной реакции. Если предприятия начнут задерживать расчеты с поставщиками продуктов и оборудования, те могут потребовать от остальных клиентов полной предоплаты. Тогда даже устойчивым заведениям придется заранее отдавать больше денег за закупки, а средств на повседневные расходы останется меньше. Проблемы одних участников рынка могут усилить кризис у других.

Цены в заведениях, вероятно, тоже продолжат расти, но повышение будет постепенным. Полностью переложить расходы на посетителей трудно, ведь они могут приходить реже или выбирать блюда подешевле, и рост цен не обязательно увеличит выручку. Поэтому рестораны будут сокращать меню и отказываться от позиций, которые приносят слишком мало прибыли, считают эксперты.