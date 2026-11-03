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«Атом» открыл в построенных по концессии школах Екатеринбурга 44 кружка

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2026. Строительный холдинг «Атом» отвечает за дополнительное образование в двух школах, построенных по концессионному соглашению, — № 41 на ВИЗе и № 314 в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга.

В пресс-службе «Атома» сообщили, что по условиям концессии, на протяжении пяти лет после ввода, девелопер отвечает за техническую эксплуатацию школ и организацию на их территории кружков и секций.

«Уже три года мы привлекаем операторов услуг дополнительного образования в школе № 41 и два года – в школе № 314. Ежегодно проводим опросы детей и родителей о том, какие кружки им хотелось бы видеть в своей школе, собираем обратную связь по уже работающим секциям. Каждый год открываются новые, востребованные направления, в начале года мы устраиваем день открытых дверей, на которые приглашаем всех операторов дополнительного образования, чтобы родители могли задать интересующие их вопросы», — рассказывает руководитель проектов строительного холдинга «Атом» Любовь Спелкова.

В этом году в школах открылось два новых направления: игровой английский и гончарная мастерская. Гончарная мастерская в каждой школе имеет новое оборудование и предлагает учебную программу на весь учебный год. «Всего в наших школах для детей доступно 44 направления дополнительного образования: от танцев, гимнастики, игровых видов спорта до творческих дисциплин, таких как театральная студия. Есть также подготовка к школе, ЕГЭ и ОГЭ. Родители младших классов высоко ценят нашу продленку и школьные лагеря, которые обеспечивают детям безопасный, полезный досуг в то время, когда родители находятся на работе. Мы реализуем в наших школах программы дополнительного образования, совместно с Уральским политехническим колледжем ведем проект «Первая профессия», — рассказала Л. Спелкова.

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Фото предоставлено пресс-службой компании «Атом»
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