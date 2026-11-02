От водопровода до арт-объектов

Строительство социальных объектов, обновление коммунальных сетей, развитие спортивной инфраструктуры и благоустройство общественных пространств продолжаются в муниципалитетах Свердловской области. О ходе работ и новых проектах в городах и поселках региона сообщил губернатор Денис Паслер.

«Каждый день меняются уральские города и поселки, и это наша общая заслуга. Мы строим и ремонтируем социальные учреждения, открываем современные объекты для отдыха и спорта, модернизируем коммунальную инфраструктуру. Делюсь с вами новостями из муниципалитетов», — говорится в официальном канале главы региона на платформе «Макс».

Одним из направлений остается модернизация коммунального хозяйства. В поселке Бисерть продолжается строительство новых очистных сооружений в районе Леспромхоза. В поселке Нейво-Шайтанский реализуют заключительный этап строительства системы водоснабжения, а в селе Чернышово Пышминского муниципального округа установили новую водонапорную башню. Аналогичные работы ведутся в самой Пышме.

В Талицком муниципальном округе завершили масштабный ремонт коммунальных сетей. На их модернизацию были направлены более 100 млн руб. Работы велись на сетях теплоснабжения и водоотведения. По данным администрации, рабочие проложили более 7,8 км трубопровода, для этого используется метод горизонтально-направленного бурения. В Нижнетуринском муниципальном округе продолжается модернизация тепловых сетей.

Региональные власти также развивают спортивную и транспортную инфраструктуру. В поселке Бисерть на территории школы № 2 готовится к открытию многофункциональный стадион, которым смогут пользоваться не только ученики, но и жители микрорайона Леспромхоз. Это уже третий новый спортивный объект в городе за два года.

В Тавдинском муниципальном округе на территории детского оздоровительного лагеря открыли две спортивные площадки — для мини-футбола и пляжного волейбола. Кроме того, парк общественного транспорта Пышминского муниципального округа пополнился двумя новыми автобусами.

Отдельное внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. В Нижнем Тагиле в микрорайоне Приречном продолжается строительство детского сада на 270 мест. В парке культуры и отдыха им. А. П. Бондина установили арт-объект, посвященный реке Чусовой. Он стал девятым и заключительным инициативным проектом, реализованным в городе в 2026 году.

В Артемовском муниципальном округе капитально ремонтируют школы № 1 и № 2. Работы направлены на обновление образовательной инфраструктуры и создание современных условий для обучения детей.

В Кушвинский муниципальный округ доставили оборудование для профориентационной площадки под открытым небом. Она станет первой подобной площадкой в России. Ее планируют установить в парке Металлургов весной 2027 года. Проект должен создать дополнительные возможности для знакомства молодежи с профессиями и направлениями профессиональной подготовки.

Продолжается и благоустройство общественных территорий. В Первоуральске реконструируют набережную Нижне-Шайтанского пруда — одно из ключевых пространств для отдыха горожан. Проект предусматривает создание нескольких функциональных зон, развитие пешеходной инфраструктуры и велодорожек, обустройство амфитеатра, фонтана и детских игровых площадок. Общая стоимость работ составляет 265 млн руб., из которых 107 млн руб. — средства федерального гранта. Также предусмотрено строительство пешеходного моста протяженностью 150 м через реку Ельничную.

В Алапаевске в 2027 году планируют реконструировать участок автомобильной дороги «Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск». Работы должны затронуть транспортную инфраструктуру, связывающую населенные пункты муниципалитета.

Комплексное обновление территорий предполагает не только строительство новых объектов, но и повышение надежности уже существующей инфраструктуры. Ранее Д. Паслер сообщал, что в 2026 году в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения направят 1,4 млрд руб. Это позволит обновить более 87 км инженерных коммуникаций в 15 муниципальных образованиях региона. По оценке губернатора, качество коммунальных услуг благодаря этим работам улучшится более чем для 150 тыс. жителей.

Еще одним направлением остается развитие социальной и городской среды с учетом запросов местных жителей. В частности, в Нижнем Тагиле арт-объект о реке Чусовой стал результатом реализации инициативного проекта, а реконструкция набережной в Первоуральске проводится с учетом предложений горожан.

Проекты в муниципалитетах охватывают разные направления. Глава региона развивает все части инфраструктурного оснащения городской среды от водоснабжения и теплосетей до образования, спорта, транспорта и благоустройства. Часть объектов уже введена в эксплуатацию, другие находятся в стадии строительства или реконструкции, а некоторые проекты рассчитаны на 2027 год.